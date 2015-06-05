Вчені виростили першу лабораторну кінцівку

Вчені вперше змогли виростити функціонуючу верхню кінцівку миші в лабораторних умовах. Автори дослідження вважають, що технологія дозволить допомогти пацієнтам, що перенесли ампутацію. Аналогічний метод раніше використовувався для створення серця, легенів і нирок в лабораторних умовах. Більш прості органи і тканини, наприклад, голосові зв'язки, вже пересадили людям, повідомляє medportal.ru.

Враховуючи, що кінцівки складаються з більшої кількості різних типів клітин, ніж, наприклад, трахея, їх набагато важче отримати в лабораторних умовах.На першому етапі донорські органи обробляються детергентами, це дозволяє отримати «каркас», що складається з білка колагену. Після цього каркас поміщається в біореактор, де майбутній орган колонізується попередньо отриманими клітинами реципієнта. Автори дослідження пояснили, що при трансплантації орган не буде відторгатися, оскільки технологія передбачає повне руйнування м'яких тканин донора.

Вчені забезпечували доступ поживних речовин і кисню в кінцівку завдяки системі штучного кровообігу. На наступному етапі автори дослідження вводили ендотеліальні клітини людини у колагенові структури кровоносних судин. Це дозволило зробити судини більш міцними. Після цього в ті порожнини, де в нормі повинні розташовуватися м'язи, вводилися міобласти — молоді м'язові клітини. Протягом двох-трьох тижнів кровоносні судини і м'язи були сформовані. На останньому етапі автори дослідження покрили кінцівку шкірним трансплантатом.

Вчені перевірили функції кінцівки за допомогою електричних імпульсів. Виявилося, що отримана кінцівку реагує на цей тип подразників. Тепер автори дослідження повинні перевірити, чи зможуть клітини нервової системи розвиватися в трансплантаті. Керівник дослідження Гарольд Отт зазначив, що його колегам уже вдалося отримати «каркас» кінцівки примату.