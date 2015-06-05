Статини можуть значно знизити ризик раку

Статини знижують рівень холестерину в організмі, також вони можуть значно знизити ризик раку, передає meddaily.ru з посиланням на The Telegraph. Згідно з дослідженням, майже у 150000 осіб прийом статинів збільшував імовірність пережити смертельне захворювання. В цілому серед осіб, які приймають статини, показники раку грудей, кишечника, простати, яєчників мінімум на 40% нижчі, ніж у решти. А для деяких типів раку показник дорівнює 55%.

Смертність від раку виявилася знижена на одну п'яту. По суті, по ефективності статини можна порівняти з хіміотерапією. На жаль, статини не можуть запобігти раку. Але однозначно щоденний прийом статинів гальмує розвиток недуги. Про механізми впливу на рак вчені не сповіщають. Але відомо, що холестерин підживлює пухлини.

Отже, протягом 15 років фахівці спостерігали за 146000 жінок 50-79 років. Підсумок такий: загальні показники смертності від раку впали на 20% серед людей, які щоденно приймали статини. У групі з раком кишечника відзначалося зниження показників на 43%, в групі з раком грудей - на 40%, а в групі з раком кісток - на 55%.

Ще одне дослідження провів Раковий інституту Рутгерса. Його співробітники аналізували смертність серед 20000 чоловіків з раком простати. Прийом статинів на 40% зменшив смертність від раку.