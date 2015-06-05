FDA схвалила використання "віагри для жінок"

Група експертів Управління США з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалила використання лікарського засобу флибансерин, що стимулює сексуальне бажання у жінок, пише med2.ru.

За схвалення використання ліків висловилися 18 експертів, проти - шість членів комісії.

Експерти попередили, що лікарі повинні обов'язково розповідати про можливі побічні ефекти флибансерина. Зокрема, у жінок спостерігалися запаморочення, сонливість, запаморочення, низький кров'яний тиск.

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Члени комісії, які не підтримали використання флибансерина, вказують на відсутність даних про довгострокових спостереженнях, що підтверджують безпеку ліків. Також вони відзначають, що ліки може мати негативні наслідки при змішуванні з алкоголем

Флибансерин — негормональний лікарський засіб для підвищення жіночого лібідо. Препарат від компанії Sprout Pharmaceuticals призначений для жінок в пременопаузі, які відчувають тривожність через зниження сексуального потягу. Флибансерин є селективним інгібітором зворотного захоплення серотоніну, працюючи за принципом деяких антидепресантів, наприклад, прозака.

Відповідно до огляду FDA, ліки сприяє підвищенню лібідо. Жінки, які вживали флибансерин, повідомили про збільшення кількості «задовільних статевих актів» в середньому з 2,8 до 3,7 на місяць.

При цьому Управління двічі відхиляло заявки виробників «жіночої віагри», посилаючись на те, що побічні ефекти (нудота, запаморочення, сонливість) перевищують користь від прийому ліків. Деякі організації звинуватили FDA в упередженості, нагадавши, що Управління схвалило до застосування десятки препаратів для лікування сексуальної дисфункції, проте серед них не було жодних ліків для жінок.