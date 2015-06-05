Новий тест виявить усі перенесені вірусні захворювання за краплею крові

Метод VirScan є гарною альтернативою стандартним діагностичним тестам, які одноразово виявляють збудника захворювання. пише medportal.ru. За словами творців теста, вартість комплексного аналізу становить приблизно $25.

Автори дослідження під керівництвом Стівена Елледжа (Stephen Elledge) вивчили точність методу при участі 569 добровольців із США, Південної Африки, Таїланду і Перу. Згідно з даними, представленими в журналі Science, VirScan дозволяє точно визначити в крові антитіла до 206 вірусів, які заражають людину. Враховуючи, що імунна система продовжує виробляти антитіла навіть після перенесеного захворювання, тест допоможе виявити інфекції, перенесені задовго до здачі аналізу.

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При розробці системи автори дослідження синтезували більше 93 тисяч коротких послідовностей ДНК, які кодують різні сегменти вірусних білків. Ці відрізки нуклеотидів вводилися в бактеріофаги — це віруси, що заражають бактерії. Потім на поверхні бактеріофага синтезувалася специфічна послідовність пептиду, відповідна введеної послідовності ДНК. Так вчені змогли отримати пептиди понад 1000 відомих вірусних штамів.

Для виконання аналізу необхідно додати в зразок крові бактеріофаги, на поверхні яких представлені вірусні пептиди. Антитіла, вироблені імунною системою при проникненні вірусу, зв'яжуться з цільовими пептидами. Після цього вчені проводять секвенування ДНК бактеріофага, уточнюючи, які саме вірусні пептиди взаємодіяли з антитілами. За словами авторів дослідження, VirScan може застосовуватися не тільки для виявлення вірусних антитіл, але і для діагностики аутоімунних захворювань.