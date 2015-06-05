Американські лікарі вперше в світі провели пересадку черепа

«Дивно, наскільки добре хірурги все зробили. Тепер у мене навіть більше волосся, ніж в 21 рік», — пожартував Бойсен. У віці п'яти років Бойсену поставили діагноз «цукровий діабет», пише Медпортал. У 1992 році з-за хвороби лікарям довелося пересадити йому донорську нирку і підшлункову залозу. Для того, щоб уникнути відторгнення органів, Бойсен вживав імуносупресори. В результати тривалого використання цих ліків у нього розвинувся рідкісний тип раку — лейоміосаркома. Лікарі призначили йому інтенсивну променеву терапію, яка стала причиною утворення наскрізної рани в черепі.

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Пацієнту потрібна була повторна пересадка нирки і підшлункової залози, проте лікарі не могли оперувати через рани. Тоді хірурги прийняли рішення пересадити пацієнтові частину черепа. Підготовка до трансплантації, що включає в себе пошук донора, зайняла 18 місяців. Операція, в якій брали участь 40 медиків, тривала 15 годин. За цей час хірурги пересадили пацієнтові частину черепа і скальп, а після цього — нирку і підшлункову залозу.

«Ми так довго йшли до цього, і я безмірно вдячний всім лікарям, які брали участь в операції. Дивно, наскільки добре я себе почуваю. Мені надали ще один шанс повернутися до життя, бути разом з дорогими мені людьми і займатися улюбленою справою», — розповів Бойсен.