Антидепресанти і знеболюючі роблять з людей злочинців

10:53, 08 червня 2015
Зарубіжні новини
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Знеболюючі і бензодіазепінові транквілізатори збільшують ризик скоєння вбивства, судячи з усього, ці ліки викликають агресію

Транквилизаторы и обезболивающие делают из людей преступников / Фото УНИАН

За словами дослідників з Університету Східної Фінляндії, знеболюючі і бензодіазепінові транквілізатори збільшують ризик скоєння вбивства. Судячи з усього, ці ліки викликають агресію. Фахівці проаналізували дані про препарати, виписані 959 людям, засудженим за вбивства у Фінляндії в період з 2003 року по 2011 рік, пише meddaily.ru з посиланням на Science World Report.

Зв'язку між прийомом антипсихотичних препаратів і ризиком вчинення вбивства вчені не виявили. Однак внаслідок прийому антидепресантів ризик підвищувався на 31%. Безодіазипіни, що використовуються для лікування безсоння і тривожних розладів, збільшували ризик на 45%. Але найбільш небезпечними в цьому плані ліками виявилися знеболюючі. Через прийом опіоїдних анальгетиків ризик скоєння вбивства зростав на 92%. Протизапальні препарати підвищували ризик на 206%.

За словами фахівців, бензодіазипіни послаблюють контроль імпульсів. А недавні дослідження показали, що знеболюючі здатні керувати емоціями людини. Вчені закликають лікарів уважно стежити за психічним станом людей, яким призначаються такі препарати.

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