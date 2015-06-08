Солодощі з транс-жирами можуть стати причиною депресії

У новому дослідженні, проведеному в Університеті Сан-Дієго, взяли участь 5000 осіб. Фахівці виявили: транс-жири, що входять до складу хлібобулочних виробів і оброблених продуктів, впливають на здатність регулювати емоції. Учасники, які вживали більше всього транс-жирів, гірше контролювали свої емоції і гірше в них розбиралися, повідомляє meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Добровольці, які їли найменше продуктів з транс-жирами, краще інших могли керувати своїм настроєм. Дослідники сподіваються, що їх відкриття допоможе розібратися в тому, як раціон харчування впливає на наш емоційний стан. У невеликих кількостях транс-жири містяться в м'ясі та молочних продуктах. Штучні транс-жири утворюються, коли масло вступає в реакцію гідрогенізації і твердне.

Опісля воно використовується для смаження або додається до оброблених продуктів, наприклад, печива і тістечок. Саме в них найвищі рівні транс-жирів, що забезпечують продуктам тривалий термін зберігання. Дієта з високим рівнем транс-жирів підвищує рівень холестерину в крові. Це може спричинити серцево-судинні захворювання. Крім того, попередні дослідження показали: транс-жири роблять людей агресивними.