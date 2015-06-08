У "ланцюговій" трансплантації нирок в Сан-Франциско взяли участь 18 осіб

У Сан-Франциско проходить «трансплантаційний марафон». Все почалося з донора, який давно планував віддати свою нирку. Для нього нарешті підібрали хворого, який потребував трансплантації, і якому не підійшла нирка від родинного донора.

Натхненний цим альтруїстичних вчинком родич пацієнта вирішив, що також віддасть свою нирку – іншому нужденному, пише Медпортал. У результаті утворився ланцюжок, у якому взяли участь 18 осіб: 9 донорів і 9 реципієнтів. Всі операції пройшли протягом 36 годин в одному місті – Сан-Франциско – у двох лікарнях, в Каліфорнійському тихоокеанському медичному центрі (California Pacific Medical Center) і госпіталі Університету Каліфорнії в Сан-Франциско (UCSF). Останній в ланцюжку реципієнтів очікував донорського органу, перебуваючи на діалізі, кілька років.

«Він зробив прекрасну справу», – прокоментував трансплантолог Ендрю Поссельт (Andrew Posselt). Поссельт також зазначив, що кожен може зробити те, що зробила ця людина, і допомогти зберегти багато життів. «Організму здорової людини не шкодить донорство однієї нирки, і це не скорочує загальну тривалість життя. Це абсолютно безпечний вчинок», – сказав лікар.