У Південній Кореї від коронавірусного синдрому загинули вже шестеро осіб

Таким чином, кількість людей, які підхопили недугу, сягнула 87, повідомляє Радіо Свобода.

За даними Європейського центру з контролю і профілактики захворювань, Південна Корея нині є другою після Саудівської Аравії країною, де зафіксовано найбільше випадків зараження MERS.

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Приблизно 2 тис. 300 людей перебувають на карантині. Влада закрила понад 1,9 тис. шкіл по всій країні, головним чином у Сеулі та провінції Кьонгі.

За даними ВООЗ, у світі зареєстровано понад тисячу випадків захворювання на MERS, майже третина інфікованих людей помирає.

Близькосхідний респіраторний коронавірусний синдром позначається високою температурою, впливає на роботу легень, органів дихання, а також може призводити до ниркової недостатності.