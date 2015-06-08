Відома цілителька Джуна померла на 66-му році життя - ЗМІ
14:39, 08 червня 2015Зарубіжні новини
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Джуна Давіташвілі - поет, цілителька, художник, президент Міжнародної академії альтернативних наук
Джуна Давіташвілі / Фото: ИТАР-ТАСС
Відома цілителька Джуна (Євгенія Давіташвілі) померла в Москві на 66-му році життя.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на актора і друга Джуни Олександра Садальського.
Джуна Давіташвілі - поет, цілителька, художник, президент Міжнародної академії альтернативних наук. За відомостями ЗМІ, серед пацієнтів Джуни були Леонід Брежнєв, Ілля Глазунов, Марчелло Мастроянні, Роберт де Ніро. Після смерті сина Вахтанга в 2001 році жила самітницею.
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