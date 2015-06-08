Як поліпшити сон без таблеток

Фізична активність на зразок піших прогулянок, аеробіки, катання на велосипеді, заняття садівництвом, ігри в гольф, йоги, силових тренувань дозволяє поліпшити якість сну. А ось догляд за дитиною і робота по дому, навпаки, погіршить його. Про це говорить доктор Майкл Гранднер.

В принципі, вже давно відомо, що тренування показані при проблемах зі сном. Але, як виявилося, покращують якість сну і не особливо фізично затратні речі. Даний висновок фахівець зміг зробити, проаналізувавши інформацію про якість сну 429110 осіб. Оцінювалася наявність в їх житті 10 різних видів діяльності у співвідношенні з обсягом сну, розповідає meddaily.ru з посиланням на CTV News.

Також було встановлено, що аеробіка, катання на велосипеді, робота в саду, гольф, біг, силові тренування, йога та пілатес мають більшу ефективність у покращенні сну, ніж звичайна прогулянка. За словами експерта, кожна людина може підвищити якість сну. І для цього не потрібно докладати особливих зусиль. Досить вибрати собі заняття за смаком.