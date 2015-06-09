Вчені знайшли "гени молодості"

Співробітники Гарвардського університету знайшли «гени молодості», наявність яких в геномі дозволяє людині виглядати значно молодше свого віку, пише Медпортал.

Вчені проаналізували дані більше мільйона людей, які надала компанія з персонального генетичного тестування 23andMe. Автори дослідження визначили гени, експресія яких відповідає за захист шкіри від шкідливого впливу навколишнього середовища, а також сприяє репарації ДНК — процесу, спрямованого на виправлення пошкоджень в геномі.

За даними вчених, ці гени має одна з десяти людей, що належать до європеоїдної або монголоїдної раси, а у людей з темною шкірою «гени молодості» зустрічаються в два рази частіше. Автори дослідження відзначають, що вони є у п'ятої частини представників негроїдної раси.

«Багато хто помічав, що люди з темною шкірою в літньому віці виглядають досить молодо. Одним з пояснень цього була підвищена концентрація захисного пігменту в шкірі, однак ми знайшли ще один фактор молодості. Виходить, що в цьому випадку шкіра має інші характеристики, які уповільнюють процеси старіння», — розповіла співавтор дослідження Алекса Кімбол (Alexa Kimball). Отримані дані будуть представлені на Всесвітньому конгресі з дерматології у Ванкувері.