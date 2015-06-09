Наркоз може погіршити розумові здібності дитини

Співробітники Відділу анестезіології дитячої лікарні Цинциннаті (США) повідомили, що наркоз може чинити негативний вплив на розумові здібності дитини, пише Медпортал.

Автори дослідження вивчили, як загальна анестезія впливає на структуру головного мозку і розумові здібності дітей. У дослідженні взяли участь 53 добровольці у віці від 5 до 18 років, які до свого чотириріччя перенесли операцію під загальним знеболенням. В контрольну групу увійшли 53 дитини, яким не проводилися операції. Ніхто з дітей не мав психологічних або нервологічних розладів, а також не отримував травм головного мозку.

Вчені використовували магнітно-резонансну томографію для того, щоб проаналізувати особливості будови мозку всіх учасників дослідження. Крім того, всіх добровольців попросили пройти тести на визначення рівня розумових здібностей, наприклад, IQ-тест. При складанні статистики автори дослідження врахували такі чинники, як вік дитини на момент виконання операції, тип хірургічного втручання, а також тривалість наркозу.

Згідно з даними, представленими в журналі Pediatrics, результати тестів знаходилися в межах норми, проте вчені помітили, що діти, які перенесли загальну анестезію, впоралися із завданнями гірше, ніж добровольці з контрольної групи. Крім того, вчені відзначили, що застосування такої анестезії в дитинстві пов'язане зі зменшенням кількість сірої речовини в потиличній частці і мозочку. «Метою нашого дослідження було вивчити, яким чином можна знизити негативні наслідки від анестезії для маленьких пацієнтів, які не мають іншого виходу, крім як лягти на операцію», — розповіли автори дослідження.

На їхню думку, отримані дані підтверджують необхідність посилення контролю в галузі дитячої анестезіології. Проте вчені відзначили, що сучасні методи анестезії є безпечними, тому наслідки від застосування наркозу перевищують ризики можливих ускладнень.