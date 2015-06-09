У США проведуть дослідження вакцини БЦЖ в лікуванні діабету 1 типу

Метою п'ятирічного дослідження є оцінка активності вакцини БЦЖ в лікуванні діабету 1 типу у дорослих пацієнтів (18-60 років), у яких збереглася залишкова секреція інсуліну, пише Ремедіум. До участі в клінічних дослідженнях планується залучити 150 добровольців.

Згідно з результатами I етапу випробувань, опублікованих у 2012 році журнал PLOS Medicine, дві ін'єкції вакцини БЦЖ (з проміжком у 4 тижні) дозволяють на час скоротити кількість імунних Т-клітин, атакуючих бета-клітини підшлункової залози. За планами організаторів II фази, ін'єкції вакцини учасникам досліджень будуть робити довше і з меншим часовим проміжком.

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Раніше дослідження італійських вчених продемонструвало, що протитуберкульозна вакцина здатна уповільнити розвиток розсіяного склерозу. Згідно з представленими даними, через п'ять років після вакцинації, у 58% пацієнтів з БЦЖ-групи не було відзначено прогресування захворювання, тоді як в контрольній групі цей показник склав 30%. При цьому у жодного з учасників дослідження не були зареєстровані небажані побічні явища.