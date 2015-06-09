Здатність розпізнавати запахи - показник довголіття

У нещодавньому дослідженні 1169 літніх американців з'ясувалося, що нездатність відчувати деякі запахи пов'язана з низькою тривалістю життя, пише Здоров'я.

Учасники проходили тест на нюх University of Pennsylvania Smell Identification Test (UPSIT) – почергово терли 40 смужок з нанесеними на них ароматизаторами. 45% тих, хто відчув найменшу кількість запахів, померли протягом чотирьох років після тестування. Серед такого ж числа учасників, впоралися з тестом краще інших, смертність була значно нижчою 18%.

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На жаль, в роботі не сказано, які саме запахи не відчували померлі учасники. Можливо, це не так важливо, а важливіша гострота нюху. Адже одним з перших ознак хвороби Паркінсона є порушення здатності сприймати деякі запахи.