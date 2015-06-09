Хмара диму від пожежі на нафтобазі Києву не загрожує

Хмара диму від пожежі на нафтобазі під Васильковом Києву не загрожує, оскільки в найближчі 4 дні у Київській області буде північний вітер.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

Він зазначив, що погодні умови в найближчі 4 дні на Київщині сприятимуть розсіюванню диму від пожежі у верхніх шарах атмосфери в південному від пожежі напрямку: “Висота розсіювання диму залежить від стану атмосфери. Температура з висотою може знижуватися, а може підвищуватися, а може не змінюватися. Найкращі умови для розсіювання — коли температура знижується, тобто забруднюючі речовини піднімаються вище вгору і не накопичуються в приземному шарі повітря, достатньо швидко розсіюючись. Саме зараз і є такі умови».

«Напрям вітру зараз північний, тобто поширення цієї хмари відбувається поступово в напрямку Білої Церкви, Васильківського та Миронівського районів. Протягом найближчих 4 днів суттєвих змін ні у напрямку, ні в швидкості не відбудеться», - сказав Кульбіда.

Також він додав, що в Укргідрометцентрі не прогнозують найближчими днями і дощу, тобто немає ризику потрапляння забруднюючих речовин з диму на поверхню землі з опадами. “Дощів ми практично не чекаємо. Тобто погода сприяє переміщенню шкідливих речовин в протилежний бік від Києва і киянам немає чого хвилюватися”, - підсумував директор Укргідрометцентру.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула пожежа.

Сьогодні близько 8 ранку на нафтобазі стався потужний вибух. У МВС повідомили про одного загиблого й 14 постраждалих.

Всього на нафтобазі розташовано 17 резервуарів з пальним.