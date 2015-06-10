У Південній Кореї від коронавіруса MERS померли вже 9 осіб

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, таким чином, число жертв близькосхідного респіраторного синдрому зросла до дев'яти.

Крім того, за останню добу в Південній Кореї виявлено ще 13 інфікованих вірусом, тобто офіційне число хворих досягло 108 осіб.

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У країні закрито 1,9 тис. навчальних закладів і дитячих садочків, скасовано масові заходи. Всі люди, які контактували з носіями вірусу, перебувають на карантині, оскільки передача вірусу відбувається при контакті з зараженими. На перших етапах захворювання клінічна картина схожа на звичайне гостре респіраторне вірусне захворювання, яке супроводжується кашлем і нежиттю.