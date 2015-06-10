В Ізраїлі розпочинають реформу системи психіатричної допомоги

Він також пообіцяв, що у випадку, якщо будуть виявлені в ній прорахунки і недоліки, зміни доопрацьовуватимуться у ході реформ, пишуть Новини Ізраїлю.

Яаков Ліцман зазначив, що мінфін вже перевів бюджет, необхідний для підготовки до реформи. Він підкреслив, що завдяки реформі суттєво покращиться якість послуг. При цьому особливу увагу буде приділено особам, які проживають на периферії.

Професор Арнон Афек, колишній гендиректор МОЗ, повідомив про відкриття 61 поліклініки з надання психіатричної допомоги, причому значна частина нових поліклінік знаходяться на периферії. Він також пообіцяв, що найближчим часом будуть відкриті нові центри.

Радіостанція "Решет Бет" відзначає, що в рамках реформи лікарняні каси будуть відповідати за надання психіатричної допомоги. На ці цілі вони отримають з бюджету 1,3 мільярда шекелів.