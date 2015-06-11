Мікробіолог опублікувала знімок бактерій на руках дитини після прогулянки

Американський мікробіолог Таша Штурм (Tasha Sturm) вирішила показати, скільки бактерій накопичується на руках дітей після прогулянки. Для цього вона попросила свого 8-річного сина доторкнутися долонею до стерильного живильного середовища на чашці Петрі, а потім інкубувала зразок при 37ºC протягом декількох днів, повідомляє Медпортал.

Фотографія чашки Петрі з бактеріальним «відбитком», опублікована на Microbe World, викликала справжній ажіотаж в інтернеті. «Експеримент показав, що бактерії буквально всюди», — розповіла Штурм, зазначивши, що її синові було дуже цікаво дізнатися результати невеликого дослідження.

За словами мікробіолога, велика біла пляма в правій нижній частині - це колонія Bacillus. Інші світлі утворення можуть бути стафілококовими колоніями, а жовті та оранжеві плями — дріжджами. «Ми щодня стикаємося з безліччю бактерій, це нормально. Шкірний покрив виконує бар'єрну функцію, захищаючи організм від шкідливого впливу мікроорганізмів», — пояснила Штурм. Вона додала, що обидві її дитини знають, що після прогулянки або гри з домашнім вихованцем обов'язково треба помити руки. За її словами, це питання елементарної гігієни.