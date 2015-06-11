Вчений розробив реабілітаційну програму "Як стати щасливим"

За словами доктора Аміта Соода з Клініки Майо, для щастя не потрібні гроші, здоров'я або успіх.

Шлях до щастя - розроблена вченим чотириступінчаста програма, розрахована на 10 тижнів. Аміт Соод впевнений: щастя на 40-50% залежить від вибору, який людина робить, і того, на чому вона фокусується, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Попередні дослідження показали, що людський мозок запрограмований на те, щоб помічати негатив. Це допомогло предкам сучасних людей вижити. На думку Аміта Соода, зміна погляду на життя здатна значно підвищити рівень щастя. Програма спеціаліста складається з 4 кроків.

Перший крок - тренування, допомагає контролювати думки. Вчений пропонує використовувати техніку 5-3-2. Після пробудження, в першу чергу, потрібно думати про п'ять людей, що займають важливе місце у вашому житті. У перші три хвилини зустрічі з близькими людьми варто вітати їх так, ніби ви не бачилися дуже давно. І, нарешті, побачивши людину, в перші 2 секунди слід подумки побажати їй всього найкращого. Другий крок - розвиток емоційної стійкості через вдячність, співчуття, прийняття і прощення.

Третій крок - зміцнення зв'язку між вашим розумом і тілом за допомогою читання, вправ, музики, мистецтва, молитви, медитації та йоги. Четвертий крок - здоровий спосіб життя і корисні звички, зокрема, фізична активність і правильне харчування. Також Аміт Соод рекомендує простіше дивитися на життя. Спеціаліст заявляє: всього за 10 тижнів програми спосіб думок докорінно змінюється.