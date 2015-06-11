Нестероїдні протизапальні засоби можуть пригнічувати овуляцію

15:50, 11 червня 2015
Зарубіжні новини
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Нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ) негативно впливають на фертильність, тому повинні з обережністю використовуватися жінками дітородного віку.

 

Про це свідчать результати невеликого дослідження, представлені на щорічному конгресі Європейської ліги проти ревматизму, пише Ремедіум.

У випробуваннях взяли участь 39 жінок дітородного віку, що страждають на біль  спині. Залежно від групи вони отримували диклофенак (100 мг один раз на день), напроксен (500 мг два рази в день), еторикоксиб (90 мг один раз на день) або плацебо. Лікарські засоби пацієнтки приймали протягом 10 днів, починаючи з 10 дня менструального циклу.

Після аналізу отриманих даних, вчені констатували, що овуляція відбулася лише у 6,3% пацієнток з дикслофенак-групи. Серед пацієнток, які приймали напроксен і еторикоксиб, цей показник становив 25% і 27,3% відповідно, тоді як у плацебо-групі овуляція була зафіксована у 100% пацієнток.

Автори заявили, що отримані ними дані свідчать про негативний вплив безрецептурних НПЗЗ на жіночу фертильність. Вони підкреслили, що навіть короткочасний прийом даних препаратів призводить до різкого зниження рівня прогестерону.

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