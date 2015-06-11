Вперше у світі жінка народила дитину із заморожених тканин

Жінці видалили один яєчник, коли їй було 13 років, перед тим, як її почали лікувати від cерповидноклітинної анемії, пише BBCUkrainian.com.

Другий її яєчник відмовив після лікування.

Експерти сподіваються, що процедура, до якої вони вдалися, зможе допомогти іншим молодим пацієнтам.

Жінка народила здорового хлопчика у листопаді 2014 року, і деталі цього випадку були опубліковані у середу в журналі Human Reproduction.

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Жінці, яка вирішила лишитися анонімною, поставили діагноз cерповидноклітинна анемія, коли їй було п'ять років.

Вона емігрувала з Республіки Конго до Бельгії, де лікарі вирішили, що стан дівчинки настільки поганий, що їй потрібна пересадка кісткового мозку. Для цього використали відповідні тканини її брата.

Але до того треба було провести курс хіміотерапії, аби організм дитини не відкидав чужу тканину.

Хіміотерапія негативно впливає на роботу яєчників, тому лікарі вирішили видалити у підлітка правий яєчник і заморозити фрагменти тканин. До того моменту організм дівчини вже почав дорослішати, але менструації у неї ще жодного разу не було. Другий яєчник відмовив, коли пацієнтці було 15 років.

Через десять років молода жінка вирішила, що хоче дітей. Тоді лікарі пересадили їй чотири фрагменти заготовлених тканин у яєчник, що лишився, і ще одинадцять фрагментів - в інші частини тіла.

Через п'ять місяців у жінки почалася менструація, і пізніше вона завагітніла природним шляхом у віці 27 років.

Доктор Ізабель Деместере, яка лікувала жінку від безпліддя, що під час лікування пацієнтка дуже нервувала, оскільки це була її єдина можливість мати дитину, але тепер вона "дуже рада і насолоджується своїм новим життям".

Пані Деместере сподівається, що така терапія допоможе іншим молодим жінкам, тим більше, що з роками зростає кількість людей, які вилікувалися після гематологічних захворювань у дитячому віці.

За її словами, слід провести дослідження на дівчатках більш раннього віку, оскільки у цьому випадку пацієнтка на момент взяття зразків тканини вже увійшла в пубертатний період.

На думку доктора Деместере, такий вид терапії слід застосовувати лише в разі високої ймовірності відмови репродуктивної функції через ризики, пов'язані з можливим пошкодженням здорового яєчника і пересадкою злоякісних клітин.

Професор Адам Бейл, який очолює британське товариство з проблем фертильності, привітав цю новину. За його словами, досі в медицині існували сумніви щодо того, що яйцеклітини, взяті в такому юному віці і пересаджені жінці після тривалого зберігання, можуть повноцінно розвинутися.

Близько 40 дітей у світі народилися після пересадки заморожених клітин яєчників, взятих від дорослих жінок.