У США вивчають ефективність сураміна в лікуванні аутизму
17:30, 11 червня 2015Зарубіжні новини
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Дослідники з Каліфорнійського університету оголосили про старт клінічних досліджень сураміна в терапії аутизму.
До участі у випробуваннях будуть залучені 20 пацієнтів віком 4-17 років, які страждають розладами аутистичного спектру
Фото: igrymalysham.ru
В рамках I фази КД буде оцінена ефективність та безпеку лікарського засобу, пише remedium.ru.
До участі у випробуваннях будуть залучені 20 пацієнтів віком 4-17 років, які страждають розладами аутистичного спектру. Дизайн КД передбачає внутрішньовенне введення однієї дози сураміна 10 пацієнтам, інша половина учасників отримає плацебо. Для оцінки ефективності терапії буде проведено ряд медичних та поведінкових тестів.
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Сурамін є складовою похідною сечовини і є препаратом вибору при гемолімфатичної стадії сонної хвороби. Лікарський засіб став застосовуватися в медицині на початку 20 століття.
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