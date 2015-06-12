У Харкові після масової бійки в студмістечку за медичною допомогою звернулися 9 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на заступника міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлану Горбунову-Рубан, трьом з них, у тому числі одній жінці, медична допомога була надана амбулаторно.

За її вданими, у всіх постраждалих ушкодження середньої тяжкості. П'ятеро осіб перебувають у відділенні політравми, один - у нейрохірургічному відділенні лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Одному з госпіталізованих може знадобитися операція.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 12 червня в студентському містечку по вулиці Отакара Яроша сталася масова бійка. Кілька десятків невідомих молодиків били всіх, хто траплявся їм на шляху, а також трощили автомобілі.