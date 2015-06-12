Жменя горіхів на день знижує ризик ранньої смерті
Вчені з університету в Маастрихті дійшли висновку, що той, хто з'їдає жменю лісових горіхів або арахісу на день, менш схильний до ризику ранньої смерті.
Дослідження проводили голландські вчені з Маастрихтського університету впродовж 10 років, у ньому взяли участь 120 тисяч людей віком від 55 до 69 років, пише BBCUkrainian.com.
Попередні дослідження довели зв'язок між вживанням горіхів і серцево-судинними захворюваннями. Але вперше дослідники встановили зв'язок між вживанням певних видів горіхів й певними захворюваннями.
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Дослідники з Маастрихта довели зниження ризику ранньої смерті на 23% серед людей, що вживають щонайменше 10 г лісових горіхів або арахісу на день.
Мова йде лише про горіхи - арахісове масло видалили з переліку корисних продуктів через вміст солі і гідрогенізованих жирів.
Що містять горіхи:
Мононенасичені і поліненасичені жирні кислоти
Різноманітні вітаміни
Клітковина
Антиоксиданти
Інші біологічно активні сполуки
Результати десятирічних досліджень показують, що передчасний ризик смерті від раку, діабету, респіраторних захворювань і дегенеративних захворювань нервової системи нижчий серед тих, хто вживав горіхи.
Ризик смерті знижено
На 45% - від дегенеративних захворювань нервової системи
На 39% - від респіраторних захворювань
На 30% - від діабету
Результати досліджень були опубліковані в "Міжнародному журналі епідеміології".
Керівник досліджень, професор ван дер Брандт, сказав: "Цікаво, що лише 15 грам горіхів або арахісу на день значно знижують ризик смерті".