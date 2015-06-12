Жменя горіхів на день знижує ризик ранньої смерті

Дослідження проводили голландські вчені з Маастрихтського університету впродовж 10 років, у ньому взяли участь 120 тисяч людей віком від 55 до 69 років, пише BBCUkrainian.com.

Попередні дослідження довели зв'язок між вживанням горіхів і серцево-судинними захворюваннями. Але вперше дослідники встановили зв'язок між вживанням певних видів горіхів й певними захворюваннями.

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Дослідники з Маастрихта довели зниження ризику ранньої смерті на 23% серед людей, що вживають щонайменше 10 г лісових горіхів або арахісу на день.

Мова йде лише про горіхи - арахісове масло видалили з переліку корисних продуктів через вміст солі і гідрогенізованих жирів.

Що містять горіхи:

Мононенасичені і поліненасичені жирні кислоти

Різноманітні вітаміни

Клітковина

Антиоксиданти

Інші біологічно активні сполуки

Результати десятирічних досліджень показують, що передчасний ризик смерті від раку, діабету, респіраторних захворювань і дегенеративних захворювань нервової системи нижчий серед тих, хто вживав горіхи.

Ризик смерті знижено

На 45% - від дегенеративних захворювань нервової системи

На 39% - від респіраторних захворювань

На 30% - від діабету

Результати досліджень були опубліковані в "Міжнародному журналі епідеміології".

Керівник досліджень, професор ван дер Брандт, сказав: "Цікаво, що лише 15 грам горіхів або арахісу на день значно знижують ризик смерті".