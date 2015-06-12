Під яку музику приймати їжу краще за все

Психолог Чарльз Спенс з Оксфордського університету з'ясував: фонова музика здатна зробити їжу смачнішою. Через повільну музики смакові відчуття тривають довше, а бадьора музика змушує їх швидко зникати. Фахівець провів експеримент, використовуючи сучасні технології, передає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

За словами вченого, музика може замінити приправи. Так, французька страва здавалася учасникам експерименту набагато смачнішою під звуки французького акордеона, а музика італійського композитора Пуччіні чудово доповнювала макаронні вироби. Ті ж результати, дослідник одержав для німецької, іспанської та грецької кухні.

Чим сильніше добровольцям подобалася музика, тим смачнішим їм здавалося те, що вони їли. Але занадто низькі звуки робили їжу гіркою. Чарльз Спенс каже: тут має місце ефект переносу. Думка людини про музику впливає на її враження про їжу. Тому важливо поєднувати їжу з правильною музикою.

Наприклад, звуки піаніно добре підходять для солодких фруктів і ягід, таких як ожина, абрикос і полуниця. Звичайні звуки теж мають подібні властивості. Наприклад, звук хрускоту підсилює смак хрусткої скоринки. Насправді, звук тісно пов'язаний зі смаковими відчуттями.