Дієта після 50 років: шкода чи користь
Бостонські вчені встановили, що дієти у віці старше 50 років можуть призвести до серйозного збитку для здоров'я у жінок і до зниження потенції у чоловіків.
За версією ізраїльських лікарів, саме дієти є основною причиною остеопорозу у жінок старше 50 років, повідомляють Новини Ізраїлю.
У дослідженні американських вчених брали участь близько 400 жінок і чоловіків, які страждають надлишком ваги. Лікарі протягом двох років стежили за впливом різних дієт на здоров'я своїх пацієнтів і зробили висновок, що у жінок в результаті дієти знижується м'язова маса. Це призводить до зниження щільності кісткової тканини, що, в свою чергу, викликає остеопороз, яким в західних країнах страждають близько половини жінок старше 50 років.
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Фахівці підкреслюють, що дієти не є небезпечними як такі, проте повинні супроводжуватися фізичними навантаженнями.
Вчені не знайшли пояснення тому, що у чоловіків, на відміну від жінок, не спостерігається зниження щільності кісткової тканини. При цьому фахівці підкреслюють, що дієта у чоловіків старше 50 може призвести до проблем з потенцією.