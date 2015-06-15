Вони погано розчиняються у воді, але добре розчиняються в жирах, пише Здоров'я. Відомі каротиноїди — зеаксантин, лікопен і лютеїн.

Більшість з тих чи інших причин вживає недостатньо овочів, а значить, мало каротиноїдів. Щоб збільшити кількість цих речовин, що потрапляє в організм, досить додавати в салат варені яйця.

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В Університеті Пердью провели дослідження, як варені курячі яйця в салаті впливають на засвоєння каротиноїдів з овочів. Кожен з 16 учасників протягом 10 годин послідовно з'їв 3 тарілки салату: без яєць, з додаванням одного вареного яйця і з додаванням трьох яєць. Щогодини у випробовуваних забирали кров для біохімічного аналізу. У крові учасників виявляли в 3,8 разів більше каротиноїдів після поїдання салату з трьома яйцями, ніж після тарілки салату без яєць.

Засвоєння каротиноїдів поліпшується тому, що яйця містять багато ліпопротеїнів, у яких добре розчиняються лютеїн і йому подібні сполуки.