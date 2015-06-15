Група крові впливає на обсяг мозку

13:14, 15 червня 2015
Зарубіжні новини
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Якщо у людей з першою групою крові спочатку більше сірої речовини, логічно припустити, що їхні розумові здібності довше залишаються на належному рівні.

062.ua

Дослідження нейробіологів з Шеффілдського університету говорить про те, що у людей з першою групою крові інтелект з віком може знижуватися повільніше, ніж у інших, пише Здоров'я.

МРТ-сканування мозку 189 чоловіків і жінок показало, що обсяг кори великих півкуль, а також мозочка пов'язаний з групою крові людини. У середньому сірої речовини більше у тих, чия група крові — перша (0 в системі AB0). Це особливо сильно проявляється, якщо порівнювати обсяг задньої частки мозочка, структур лімбічної системи (вона відповідає за прояв емоцій) і лівого гіпокампу (при хворобі Альцгеймера його робота порушується однією з перших).

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З віком об'єм сірої речовини зменшується, і через це поступово знижується інтелект. Якщо у людей з першою групою крові спочатку більше сірої речовини, логічно припустити, що їхні розумові здібності довше залишаються на належному рівні. Втім, це припущення ще належить перевірити.

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