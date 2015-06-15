Вчені радять пасивним людям пити червоне вино

Ресвератрол - сполука, яка міститься у винограді, червоному вині та арахісі. Виявляється, ресвератрол дуже корисний для неактивних людей. У новому дослідженні взяли участь добровольці, які вели малорухливий спосіб життя. Вчені з'ясували: ресвератрол зміцнював здоров'я ледачих людей, розповідає meddaily.ru з посиланням на "INNOV".

За словами фахівців, сидячий спосіб життя підвищує ризик закупорки кровоносних судин. Вся справа в тому, що крові не вистачає активності. Ресвератрол сприяє активній циркуляції крові по тілу. Тобто, він захищає неактивних людей від проблем з судинами.

Для профілактики різних захворювань фахівці радять чоловікам щодня вживати 250-300 грамів, а жінкам - 150 грамів червоного вина. Вчені додають: вино неодмінно повинно бути червоним. Крім того, слід пити тільки хороше вино. Вживання неякісного вина, навпаки, може підірвати здоров'я.