У Південній Кореї ще троє осіб померли від коронавірусу MERS

Як повідомляє BBC Україна з посиланням на агентство «Ренхап», загальна кількість жертв вірусу в країні виросла до 19. Крім того, підтвердилися ще чотири випадки зараження людей. Загалом кількість пацієнтів, які страждають від MERS, тепер становить 154 людини.

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Кількість жертв вірусу стабільно зростає. Зараз Південна Корея займає друге місце за масштабом епідемії, а найбільша кількість випадків зараження MERS зареєстрована в Саудівській Аравії.

Раніше експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я назвали це захворювання дуже складним, смертність від нього становить близько 36%.