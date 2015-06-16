У Південній Кореї ще троє осіб померли від коронавірусу MERS
08:52, 16 червня 2015Зарубіжні новини
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Влада Південної Кореї підтвердила смерть ще трьох осіб, які заразилися на коронавірус MERS.
REUTERS
Як повідомляє BBC Україна з посиланням на агентство «Ренхап», загальна кількість жертв вірусу в країні виросла до 19. Крім того, підтвердилися ще чотири випадки зараження людей. Загалом кількість пацієнтів, які страждають від MERS, тепер становить 154 людини.
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Кількість жертв вірусу стабільно зростає. Зараз Південна Корея займає друге місце за масштабом епідемії, а найбільша кількість випадків зараження MERS зареєстрована в Саудівській Аравії.
Раніше експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я назвали це захворювання дуже складним, смертність від нього становить близько 36%.
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