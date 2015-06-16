FDA зареєструвала пристрій для лікування хвороби Паркінсона, що імплантується під шкіру
Адміністрація з контролю за продуктами і ліками США (FDA) зареєструвала пристрій для зниження вираженості симптомів хвороби Паркінсона і есенціального тремору, який імплантується
Як наголошується в прес-релізі відомства, прилад Brio Neurostimulation System розробки компанії St. Jude Medical забезпечує стимуляцію окремих ділянок мозку слабкими електроімпульсами і може бути корисний пацієнтам, що не відповідають на медикаментозне лікування, пише Ремедіум.
Brio Neurostimulation System складається з компактного генератора, що імплантується під шкіру у верхній ділянці грудей, і електродів. Розташування електродів залежить від того, для чого саме використовується пристрій (лікування хвороби Паркінсона або есенціального тремору).
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На підтримку заявки на реєстрацію Brio Neurostimulation System в FDA були спрямовані результати досліджень безпеки та ефективності, в яких взяли участь 127 пацієнтів з есенціальним тремором і 136 пацієнтів з хворобою Паркінсона.
Brio Neurostimulation System став другим пристроєм для лікування хвороби Паркінсона, схвалений FDA. Перший прилад, Activa Deep Brain Stimulation Therapy System компанії Medtronic, з'явився на ринку в 1997 році.