FDA зареєструвала пристрій для лікування хвороби Паркінсона, що імплантується під шкіру

Як наголошується в прес-релізі відомства, прилад Brio Neurostimulation System розробки компанії St. Jude Medical забезпечує стимуляцію окремих ділянок мозку слабкими електроімпульсами і може бути корисний пацієнтам, що не відповідають на медикаментозне лікування, пише Ремедіум.

Brio Neurostimulation System складається з компактного генератора, що імплантується під шкіру у верхній ділянці грудей, і електродів. Розташування електродів залежить від того, для чого саме використовується пристрій (лікування хвороби Паркінсона або есенціального тремору).

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На підтримку заявки на реєстрацію Brio Neurostimulation System в FDA були спрямовані результати досліджень безпеки та ефективності, в яких взяли участь 127 пацієнтів з есенціальним тремором і 136 пацієнтів з хворобою Паркінсона.

Brio Neurostimulation System став другим пристроєм для лікування хвороби Паркінсона, схвалений FDA. Перший прилад, Activa Deep Brain Stimulation Therapy System компанії Medtronic, з'явився на ринку в 1997 році.