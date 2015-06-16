Шлюб зміцнює здоров'я - дослідження

Причому, для чоловіків сімейні стосунки корисніші, ніж для жінок. Дослідники з Університетського коледжу Лондона проаналізували дані понад 9000 осіб, що народилися в березні 1958 року. У період з 2002 по 2004 роки фахівці оцінювали стан здоров'я учасників, в тому числі, активність мозку і функцію легенів, передає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Дослідники з'ясували: здоров'я було міцнішим у тих жінок, які вийшли заміж в 25-35 років і не розлучилися. А для чоловіків шлюб мав ще більше переваг. Так, здоров'я чоловіків слабшало після розлучення, але відновлювалося, якщо вони знову вступали в шлюб. Стан здоров'я пар, що мешкали разом, виявився майже таким же, як і у одружених людей.

Фахівці врахували такі чинники, як матеріальне становище, соціальний статус, стан здоров'я в дитинстві і рівень освіти. Інші дослідження показали: самотні чоловіки відчувають себе гірше, бо їм нікого вражати. Крім того, самотність скорочує тривалість життя. Люди, які не мають постійного партнера, частіше пропускають сніданок, їдять нездорову їжу, більше працюють і проводять багато часу в барах.