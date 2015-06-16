Моральний розвиток впливає на структуру головного мозку людини
Медики зафіксували, що люди, що мають високий ступінь морального розвитку, мали більшу кількість сірої речовини, що впливає на прийняття рішень
Команда психологів зі Сполучених Штатів Америки реалізувала комплекс лабораторних дослідів, основним завданням яких було визначення взаємозв’язку між моральним розвитком людини і структурою її мозку, пише cikavosti.com.
Підсумки випробувань показали, що моральне становлення індивідуума не тільки впливає на будову центрального відділу нервової системи чоловіків і жінок, але і сприяє його зміні. Зокрема, фахівцям вдалося здійснити унікальний у своєму роді експеримент щодо виявлення залежності структурного розвитку мозку від морального виховання людини. Слід зауважити, що у проведенні проекту вчені задіяли кількох респондентів.
Всі добровольці повинні були відповісти на ряд питань лікарів. Головна мета дослідження полягала у формуванні перед учасниками певних дилем, внаслідок яких випробовувані аргументовано пояснювали причини скоєння тих чи інших вчинків.
Другий етап експерименту полягав у обстеженні респондентів на апараті МРТ. По завершенню клінічних дослідів, медики зафіксували, що люди, що мають високий ступінь морального розвитку, мали більшу кількість сірої речовини, що впливає на прийняття рішень.