Моральний розвиток впливає на структуру головного мозку людини

Команда психологів зі Сполучених Штатів Америки реалізувала комплекс лабораторних дослідів, основним завданням яких було визначення взаємозв’язку між моральним розвитком людини і структурою її мозку, пише cikavosti.com.

Підсумки випробувань показали, що моральне становлення індивідуума не тільки впливає на будову центрального відділу нервової системи чоловіків і жінок, але і сприяє його зміні. Зокрема, фахівцям вдалося здійснити унікальний у своєму роді експеримент щодо виявлення залежності структурного розвитку мозку від морального виховання людини. Слід зауважити, що у проведенні проекту вчені задіяли кількох респондентів.

Всі добровольці повинні були відповісти на ряд питань лікарів. Головна мета дослідження полягала у формуванні перед учасниками певних дилем, внаслідок яких випробовувані аргументовано пояснювали причини скоєння тих чи інших вчинків.

Другий етап експерименту полягав у обстеженні респондентів на апараті МРТ. По завершенню клінічних дослідів, медики зафіксували, що люди, що мають високий ступінь морального розвитку, мали більшу кількість сірої речовини, що впливає на прийняття рішень.