Аспірин здатний запобігти розвитку раку молочної залози

Результати проведеного дослідження показали, що препарат досить ефективний у блокуванні поширення онкології товстого кишечнику, шлунково-кишкового тракту і передміхурової залози, а також інших захворювань, пише med2.ru.

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Американські фахівці виявили, що аспірин допомагає створити навколо ракових стовбурових клітин певні умови, що перешкоджають їх поширенню. Як стверджують вчені, аспірин може використовуватися для зниження ризику виникнення рецидиву через 5-10 років після встановлення діагнозу вперше – саме в цей період частіше виникають рецидиви захворювання. Пухлина має стовбурові клітини, або залишкові клітини, які вже пережили хіміотерапію або інше лікування раку і перебувають «у сні» до тих пір, поки умови в людському організмі не стануть більш сприятливими для вторинного розмноження.

Вчені встановили, що аспірин змінює молекулярний підпис у ракових клітинах молочної залози так, щоб зупинити їх розмноження. Зробити такий висновок вченим допоміг експеримент, в рамках якого вчені розмістили клітини раку молочної залози у 96 окремих пластинах. Половина клітин була піддана впливу різних доз аспірину. Результати експерименту показали, що вплив даного препарату суттєво підвищував швидкість загибелі клітин. А ті клітини, які не були знищені, більше не могли рости.

Для участі у другій частині дослідження були залучені понад 20 мишей, які мають агресивні пухлини. Протягом 15 днів половина мишей щодня отримувала людський еквівалент 75 мг аспірину. В кінці дослідження пухлини зважували. Виявляється, що у мишей, що отримували аспірин, пухлини, в середньому були на 47% менше, ніж у тварин з контрольної групи.

При цьому вчені попереджають, що перед тим, як приймати аспірин, треба обов'язково проконсультуватися з лікарем і оцінити всі можливі ризики, оскільки, як відомо, аспірин істотно підвищує ризик виникнення шлунково-кишкової кровотечі.