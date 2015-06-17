Кориця допоможе перемогти рак, впевнені фахівці

Дослідники з Університету Арізони з'ясували: коричний альдегід (сполука, яка надає кориці специфічний аромат і смак) здатний впоратися з колоректальним раком. Вчені провели дослідження на мишах. Вони включили коричний альдегід в раціон гризунів, розповідає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Фахівці помітили, що компонент кориці захищав мишей від колоректального раку. Завдяки коричному альдегиду клітини, піддані впливу канцерогену, змогли нейтралізувати токсичні речовини і відновитися. Надалі фахівці планують дізнатися, чи запобігає раку сама кориця, а не лише окремий її компонент. Якщо так, то клінічні дослідження на людях можуть початися зовсім скоро.

Інше недавнє дослідження показало: ризик колоректального раку знижують горіхи. Зокрема, в учасниць дослідження, які з'їдали одну унцію (28 грамів) горіхів два і більшt раз в тиждень, ризик раку товстої і прямої кишки виявився на 13% нижче, ніж у тих, хто рідко їв горіхи. На ризик впливало споживання таких горіхів, zr мигдаль, бразильські горіхи, кешью, фундук, пекан, макадамія, кедрові горіхи, фісташки та волоські горіхи.