У Південній Кореї почали лікувати MERS за допомогою переливання плазми

Лікарі в Південній Кореї перелили двом носіям коронавіруса, що викликає

близькосхідний респіраторний синдром (БВРС/MERS) , плазму пацієнтів, які вилікувалися від цієї хвороби.

Переливання плазми розглядається як експериментальний метод, який застосовується паралельно з іншими способами лікування, пише Медпортал.

У корейських медиків немає достатніх даних про ефективність лікування плазмою близькосхідного коронавіруса, зазначив глава місцевого МОЗ Квон Джун. Тим не менш відомо, що таким методом лікували синдром атипової пневмонії (SARS), і смертність в результаті знизилася на 23%.

У середу стало відомо про нову жертву MERS. Число загиблих від близькосхідного респіраторного синдрому досягло 20 осіб. Кількість заражених вірусом на даний момент становить 162 людини.

На карантині в даний час знаходяться більше п'яти тисяч осіб, серед яких кілька десятків іноземців. Нещодавно стало відомо, що у країні вирішили відкрити школи, які були закриті через поширення вірусу.

Напередодні стало відомо, що в Примор'ї взяли аналізи у жінки з підозрою на MERS. Вона зараз перебуває на карантині вдома.

Коронавірус, який викликає БВРС, вперше був виявлений у людини в 2012 році в Саудівській Аравії. Тоді епідемія поширилася на 23 країни, жертвами вірусу стали понад 1,1 тисяч осіб.