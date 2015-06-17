Риб'ячий жир здатний відновити пошкоджені нерви

Діабетична нейропатія - розлад нервової системи, пов'язаний з ураженням при діабеті малих кровоносних судин. Дане ускладнення є основною причиною появи діабетичних виразок на стопах і подальшої ампутації. Вчені з Медичного центру у справах ветеранів з'ясували: жирні кислоти омега-3, які містяться в риб'ячому жирі, можуть допомогти людям, які страждають від діабетичної нейропатії, передає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Фахівці провели дослідження на мишах з діабетом. Вони виявили, що без лікування у гризунів погіршився дотик в лапах. У тварин було менше нервових закінчень в шкірі лап, і сигнали по нервах передавалися повільніше. В очах у таких мишей теж виявилося менше нервових закінчень.

Дослідники дали гризунам риб'ячий жир. Рівні глюкози в крові у тварин завдяки риб'ячому жиру не наблизилися до норми, але спостерігалися інші позитивні ефекти. Так, у мишей стало більше нервових закінчень, а сигнали швидше почали передаватися по нервах. Крім того, резолвин (компонент жирних кислот омега-3) стимулював процес росту нейронів.