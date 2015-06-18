Відео з кішками зміцнює психічне здоров'я, показало дослідження

Перегляд відео дарує заряд енергії та гарний настрій. Крім того, відеоролики про котів позбавляють від негативних емоцій. За словами фахівців з Університету Індіани, в 2014 році на YouTube з'явилося більше 2 мільйонів відео з котами. Їх подивилися майже 26 мільярдів осіб. Дана категорія відео - найпопулярніша з усіх, пише meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Дослідники опитали майже 7000 осіб. Учасники розповіли, як часто вони дивилися відео з котами. Також у добровольців дізналися, як на них впливали такі ролики. 36% опитаних назвали себе любителями кішок, а 60% подобалися і кішки, і собаки. В цілому респонденти після перегляду відео з котами відчували приплив енергії і налаштовувалися на позитив.

Крім того, завдяки таким відео учасники рідше відчували негативні емоції і почуття, наприклад, тривогу, роздратування і печаль. В основному добровольці дивилися відео з котами на роботі або під час навчання. Задоволення, яке респонденти отримували від перегляду, переважало почуття провини, яке з'являлося через те, що вони відволіклися від важливих справ.