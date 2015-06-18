Канадські вчені виявили в авокадо протипухлинні властивості

Дієтологи давно прославляють авокадо як винятково корисний для організму плід, але канадські вчені відкрили більш важливі властивості екзотичного фрукта з точки зору здоров'я. Компонент м'якоті авокадо має властивість вбивати пухлинні клітини.

Лікування раку окремих органів (або, як кажуть медики «солідних пухлин») є дуже важким завданням. Однак ще більш складним є лікування онкологічних захворювань крові та органів кровотворення, оскільки в цьому випадку пухлина як об'єкт взагалі відсутня, пише health-ua.org.

Одним з найбільш поширених і важких онкогематологічних захворювань є гострий мієлоїдний лейкоз, який на відміну від інших форм лейкозу частіше вражає не дітей, а дорослих.

При цьому захворюванні спостерігається дуже швидке розмноження лейкоцитів, білих кров'яних клітин, причому лейкоцитів видозмінених.

При гострому мієлоїдному лейкозі стовбурові клітини крові в кістковому мозку стають аномальними і сприяють злоякісного переродження лейкоцитів.

А канадські дослідники під час дослідів з культурами клітин крові виявили, що авокатин (avocatin B), речовина органічного походження, яка у великих кількостях міститься в плодах авокадо, здатна знищувати патологічно змінені стовбурові клітини.

При цьому здорові клітини кісткового мозку залишаються непошкодженими.

Таким чином, усуваються навіть не самі лейкоцити, які зазнали переродження, а джерело їх появи.

Вчені, що зробили це важливе відкриття, співробітники університету міста Вотерлу в провінції Онтаріо (University of Waterloo in Ontario, Canada), вважають його дуже перспективним з точки зору створення нових препаратів для лікування гострого мієлоїдного лейкозу.

Однак, за їх словами, перш ніж такий препарат з'явиться в арсеналі онкологів, попереду ще багато років наполегливої праці в дослідницьких лабораторіях.