У віці 116 років померла найстаріша мешканка Землі

Про це повідомляє ТСН.

Джералін Теллі народилася в штаті Джорджія в 1899 році. За словами її дочки, Теллі залишалася активною навіть після свого сторіччя: вона грала в боулінг до 104 років і сама косила газон.

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Теллі захоплювалася рибальством, садівництвом і випічкою, шила сукні і ковдри. Коли їй виповнилося 104 роки, її ноги стали слабшати, але вона продовжила щороку їздити на рибалку.

Після смерті Джералін Теллі найстарішою мешканкою Землі є 115-річна громадянка США Сюзанна Мушатт Джонс.

Раніше УНІАН повідомляв, що 1 квітня цього року в Японії у віці 117 років померла найстаріша мешканка Землі Місао Окава (Misao Okawa).