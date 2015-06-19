У віці 116 років померла найстаріша мешканка Землі
09:54, 19 червня 2015Зарубіжні новини
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Найстаріша мешканка Землі американка Джералін Теллі померла у віці 116 років у своєму будинку в передмісті Детройта.
Теллі захоплювалася рибальством, садівництвом і випічкою, шила сукні і ковдри
napensii.ua
Про це повідомляє ТСН.
Джералін Теллі народилася в штаті Джорджія в 1899 році. За словами її дочки, Теллі залишалася активною навіть після свого сторіччя: вона грала в боулінг до 104 років і сама косила газон.
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Теллі захоплювалася рибальством, садівництвом і випічкою, шила сукні і ковдри. Коли їй виповнилося 104 роки, її ноги стали слабшати, але вона продовжила щороку їздити на рибалку.
Після смерті Джералін Теллі найстарішою мешканкою Землі є 115-річна громадянка США Сюзанна Мушатт Джонс.
Раніше УНІАН повідомляв, що 1 квітня цього року в Японії у віці 117 років померла найстаріша мешканка Землі Місао Окава (Misao Okawa).
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