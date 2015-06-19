FDA заборонила використання транс-жирів у харчовій продукції

Протягом трьох років всі компанії, що займаються випуском продуктів харчування повинні внести необхідні зміни в технологію виробництва, пише Ремедіум, посилаючись на сайт FDA.

На думку фахівців, обмеження використання гідрогенізованих масел дозволить скоротити ризик серцево-судинних захворювань у споживачів. Раніше в FDA підрахували, що відмова від транс-жирів може запобігти близько 20 тис. серцевих нападів і 7 тис. смертей від серцево-судинних захворювань на рік.

У 2013 році FDA вже робила спробу виключити транс-жири з переліку безпечних для людини продуктів харчування. Однак узгодження деталей документа про відмову застосування гідрогенізованих масел і громадське обговорення даного питання затягнулося на два роки.