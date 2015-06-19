Магнітні бурі можуть загострювати артрит

Ревматоїдний артрит і гігантоклітинний артеріїт — аутоімунні захворювання, які можуть призвести до інвалідності, пише Здоров'я. Перша хвороба уражує суглоби і зв'язки, друга викликає запалення стінок артерій, внаслідок чого виникають головні болі, проблеми з зором тощо.

Автори дослідження в TheBMJOpen перевірили статистику клініки Мейо і помітили, що випадки артриту і артеріїту помітно частішають кожні 10-11 років. У природі так багато подій, які відбуваються з такою періодичністю, і одне з них — це цикл сонячної активності.

Потім учені проаналізували зв'язок між магнітною активністю Сонця з 1966 по 2007 рік і випадків підвищеного рівня ультрафіолетового випромінювання з 1950 по 2007 рік з частотою постановки діагнозів "ревматоїдний артрит" і "гігантоклітинний артеріїт" в окрузі Олмстед клініці Мейо за той же період часу. Виявилося, що в роки піків магнітної активності число хворих з одним із цих двох діагнозів максимальне. Захворюваність набагато менше пов'язана з ультрафіолетовим випромінюванням, ніж з магнітною активністю Сонця.