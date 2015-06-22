Добрі спогади перемагають депресію

Вчені з Массачусетського технологічного інституту з'ясували: воскресіння в пам'яті позитивних спогадів позбавляє від депресії, викликаної стресом. Фахівці провели дослідження на самцях мишей. Дослідники за допомогою генної інженерії створили особливих гризунів, передає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

У мишей в момент формування позитивних спогадів позначалися відповідні клітини зубчастої звивини, пов'язаної з пам'яттю. Гарні спогади у самців з'являлися після зустрічі з самкою. Потім дослідники поміщали гризунів в стресову ситуацію, що призводило до депресії. Потім фахівці активували помічені клітини зубчастої звивини, використовуючи світло. Завдяки цьому гризуни швидко позбувалися від депресії.

Виходить, хороші спогади можуть переважити погані. На думку дослідника Судзумі Тонегава, який отримав у 1987 році Нобелівську премію з фізіології і медицини, висновки дослідження стануть у нагоді для розробки нових методів лікування депресії.