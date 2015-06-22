Про це передає ТАСС з посиланням на газету Times of India.

У Пакистані від спеки померли понад 130 осіб

Київ. 22 червня. УНІАН. Щонайменше 136 осіб померли через аномальну спеку на півдні Пакистану.

Про це передає ТАСС із посиланням на газету Times of India.

За її даними, минула субота стала найспекотнішим днем року в Карачі - адміністративному центрі провінції Сінд і найбільшому місті країни. Стовпчики термометрів там піднялися до 45 градусів, а округах Джейкобабад, Ларкана і Суккур було зареєстровано 48 градусів. Як відзначила пакистанська газета "Доон", в найближчі два дні синоптики також обіцяють спекотну погоду і більш як 42 градуси.

В цьому році небувала спека в південних районах Пакистану припала на священний для мусульман усього світу місяць рамадан, одним із головних атрибутів якого є суворий щоденний пост, що передбачає повне утримання від їжі й пиття впродовж усього світлового дня. Ситуацію погіршують регулярні багатогодинні відключення електроенергії в країні.

Наприкінці травня аномальна спека в Індії забрала щонайменше життя 2 тис. осіб. Практично по всій країні стовпчики термометрів упродовж більш ніж тижня показували на три-сім градусів вище за норму для цього сезону.

Джерело: http://tass.ru/proisshestviya/2061137