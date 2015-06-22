На Сонці сьогодні може статися надпотужний спалах: як вберегти здоров'я

Про це йдеться в повідомленні російського Інституту прикладної геофізики імені академіка Федорова, повідомляють РИА Новости.

Вчені відзначають, що в одній з спостережуваних в даний момент на диску Сонця груп плям за минулу добу зареєстрований один спалах М1.0 класу, тривалістю 41 хвилина і два спалахи С класу.

Згідно прогнозу космічної погоди від ІПГ на 22 червня, очікується, що спалахова активність буде помірна, але є ймовірність спалахів Х класу, в тому числі протонних.

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Сонячні спалахи в залежності від потужності рентгенівського випромінювання діляться на п'ять класів: A, B, C, M і X. Мінімальний клас A0.0 відповідає потужності випромінювання на орбіті Землі в 10 нановат на квадратний метр. При переході до наступної букви потужність збільшується в 10 разів. Потужні спалахи при певних умовах можуть призвести до магнітних бур на Землі.

Великі магнітні бурі нерідко тягнуть за собою збої у системах зв`язку, виводять з ладу супутники і навігаційну апаратуру. На організм людини найбільш негативний вплив чинять малі магнітні бурі. Порушення сну і працездатності, дратівливість і нервозність можуть відчути навіть абсолютно здорові люди, попереджають медики. Щоб запобігти нездужанню, слід більше часу відводити на відпочинок і сон, кажуть фахівці. Вони рекомендують у такі дні завчасно приймати призначені лікарем препарати, уникати серйозних фізичних і емоційних навантажень.

Aби полегшити свій стан під час магнітних бур, необхідно зміцнювати центральну, вегетативну нервову і серцево-судинну систему. Крім цього, потрібно відмовитися від вживання міцних алкогольних напоїв і обмежитися в курінні. Також в ці дні рекомендується знизити фізичне навантаження, включити в раціон рослинну їжу, кисломолочні продукти, нежирне м`ясо.