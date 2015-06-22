Сидячий спосіб життя небезпечний для психіки

Не секрет, що у малоактивних людей, які весь свій час проводять перед телевізором або за комп'ютером, підвищений ризик багатьох захворювань, наприклад, діабету 2 типу, ожиріння, хвороб серця і остеопорозу. Тепер вчені з Університету Дікіна з'ясували: сидячий спосіб життя пов'язаний з тривожним розладом.

Від тривожного розладу страждає більше 27 мільйонів осіб у всьому світі. Через тривоги можуть з'являтися прискорене серцебиття, напруга в м'язах і головні болі. Дослідники проаналізували дані 9 досліджень, в яких вивчався зв'язок між низьким рівнем фізичної активності і тривожним розладом, передає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

У 5 з 9 досліджень сидячий спосіб життя корелював з високим ризиком тривожного розладу. В одному дослідженні 36% школярів, які приділяли більше двох годин в день телевізору або комп'ютеру, відчували тривогу частіше тих, хто дивився телевізор або сидів за комп'ютером менше 2 годин в день.

Фахівці припускають, що причиною зв'язку є розлади сну або порушення метаболізму у людей, що ведуть сидячий спосіб життя. За іншою теорією, люди, які весь час присвячують телевізору або комп'ютеру, перестають спілкуватися з друзями та близькими. Це може підвищувати рівень тривоги.