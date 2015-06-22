Нові рекомендації для людей з серцево-судинними захворюваннями

Фахівці вважають, що до 40% калорій на день можна споживати у вигляді ненасичених жирів, повідомляють Новини Ізраїлю.

При цьому лікарі все ще рекомендують утримуватися від вживання маргарину і не нехтувати такими натуральними жирами як оливкова або канолова олії, а також авокадо.

Раніше такого висновку дійшли британські та американські вчені, які встановили, що надмірна одержимість зниженням рівня холестерину має більше побічних ефектів, ніж переваг.

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На думку кардіологів, транс-жири, що містяться в багатьох хлібобулочних виробах, фаст-фуді і маргарині, дійсно становлять загрозу для серця, проте їх слід відрізняти від насичених жирів, що містяться в молоці, сирі, м'ясі. В результаті дослідження з'ясувалося, що виключення насичених жирів з раціону підвищує ризик серцево-судинних захворювань.

Фахівці встановили, що включення в раціон вершкового масла і сиру і навіть помірне вживання стейків менш небезпечні для здоров'я, ніж спреди з низьким вмістом жиру. Пацієнтам з хворим серцем медики рекомендують дотримуватися середземноморської дієти, яка багата на оливкову олію, фрукти, овочі, рибу і горіхи. Згідно з результатами проведених на Заході досліджень, дотримання такої дієти після серцевого нападу втричі ефективніша для запобігання подальшого розвитку хвороби, ніж прийом ліків, що знижують холестерин, які в 20 % випадків мають серйозні побічні ефекти, такі як м'язові болі, розлади шлунку, порушення сну та пам'яті.