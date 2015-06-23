Майже 250 людей загинули від сильної спеки на півдні Пакистану
10:07, 23 червня 2015Зарубіжні новини
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Більшість жертв і хворих – літні люди, у яких через спекотну погоду відбувається зневоднення організму і внаслідок цього підвищується температура тіла
У Пакистані сотні доставлено в лікарні / Фото: aljazeera.com
Майже 250 людей загинули від сильної спеки на півдні Пакистану, сотні доставлено в лікарні.
Найбільше постраждав 20-мільйонний Карачі (провінція Сінд), де температура повітря досягала 45 градусів за Цельсієм, повідомляє Радіо Свобода.
Більшість жертв і хворих – літні люди, у яких через спекотну погоду відбувається зневоднення організму і внаслідок цього підвищується температура тіла.
Ситуація в Карачі посилюється через перебої з подачею електрики.
У квітні-травні через спеку в сусідній з Пакистаном Індії загинуло майже 2,5 тис. осіб.
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