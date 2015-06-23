Майже 250 людей загинули від сильної спеки на півдні Пакистану, сотні доставлено в лікарні.

Найбільше постраждав 20-мільйонний Карачі (провінція Сінд), де температура повітря досягала 45 градусів за Цельсієм, повідомляє Радіо Свобода.

Більшість жертв і хворих – літні люди, у яких через спекотну погоду відбувається зневоднення організму і внаслідок цього підвищується температура тіла.

Ситуація в Карачі посилюється через перебої з подачею електрики.

У квітні-травні через спеку в сусідній з Пакистаном Індії загинуло майже 2,5 тис. осіб.