У США пацієнтам почали проводити "тест-драйв" кардіостимулятора перед його установкою

Співробітники Айовского університету (University of Iowa) запропонували пацієнтам, яким потрібен кардіостимулятор, проводити «тест-драйв» пристрою до проведення операції з його встановлення, пише Медпортал.

Вперше техніка встановлення кардіостимулятора поза порожниною тіла була розроблена для пацієнтів, яким потрібно видалити прилад на час лікування від інфекцій. Для встановлення тимчасового кардіостимулятора пацієнту в підключичну або пахвову вену вводять голку, від якої відходять дроти до пристрою. Кардіостимулятор прикріплюється до шкіри і покривається водонепроникною пов'язкою.

«Ми дали добровольцям так званий тимчасовий кардіостимулятор. Це пристрій для постійного користування, однак його можна розташувати поза порожниною тіла», – розповів співавтор дослідження Майкл Гудічі (Michael Giudici). Він пояснив, що такий спосіб може також допомогти лікарям точно визначити, що проблеми зі здоров'ям у пацієнта обумовлені саме порушенням серцевого ритму.

У дослідженні взяли участь шість добровольців у віці від 40 до 82 років, які протягом двох-трьох тижнів використовували «пробний» кардіостимулятор для того, щоб вирішити, наскільки їм допоможе імплантація пристрою.

За словами авторів дослідження, тимчасова установка приладу не викликала ніяких ускладнень. При цьому усі учасники, які брали участь в експерименті, повідомили про поліпшення самопочуття та якості життя. «Ця процедура дозволяє пацієнтові самостійно оцінити переваги встановлення кардіостимулятора, а не просто покладатися на думку лікаря», — додав Гудічі.